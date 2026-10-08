Petrol piyasasında savaş alarmı. Brent petrol 102 dolar sınırında

WTI ham petrol fiyatları varil başına 90 dolar , Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 102 dolara doğru yükselerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a ara seçimlerden önce İran 'a karşı uygulanabilecek saldırı seçenekleri geliştirmesi talimatı verdiği yönündeki haberlerin ardından önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Bu gelişme, Trump 'ın Kasım ayındaki seçimler öncesinde Tahran ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınacağı yönündeki yaygın beklentinin aksine gerçekleşti. Bu arada, Meksika Körfezi'ndeki petrol üreticileri, Isaias Tropikal Fırtınası nedeniyle bölgenin üretiminin yaklaşık dörtte birine denk gelen günde 510 bin varilden fazla ham petrol üretimini durdurdu.

Ortadoğu'da, petrol ihracatı son haftalarda kademeli olarak savaş öncesi seviyelere geri dönerken, Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere yönelik saldırılar arzı tehdit etmeye devam etti.

İran destekli Husi milisleri de Suudi Arabistan'daki hedeflere saldırdı ve bu da Riyad liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki mevzilere yönelik yeni bir saldırı dalgasına yol açtı.