Petrol piyasasında Trump virajı. Fiyatlar zirveden dönerek geriledi

WTI ham petrol varil başına 90 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 102 doların altına düşerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada ABD'nin İran ile "verimli görüşmeler" yürüttüğünü ve ara seçimlerden önce ülkeye saldırmaktan kaçınacağını söylemesinin ardından önceki seanstaki kazanımlarını azalttı.

Trump ayrıca, rekor miktarda ham petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia ederken, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının tamamen devam edeceğini vurguladı. Ancak daha sonraki raporlar, ABD'nin İran'a karşı üç günlük saldırı planları hazırladığını, bu saldırıların insansız hava aracı ve füze stoklarını, enerji altyapısını ve diğer yerleri hedef alacağını gösterdi.

Dün, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyreden tankerlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla petrol fiyatları yüzde 5,6'ya kadar yükselmişti; son bir haftada dokuz geminin hedef alındığı bildirildi. Bu arada, Isaias Kasırgası Meksika Körfezi'ndeki açık deniz petrol üretimini tehdit ederek üreticilerin günde yaklaşık 1,3 milyon varil ham petrol üretimini durdurmasına neden oldu.