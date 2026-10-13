Petrol piyasasında yön değişti

WTI ham petrol fiyatları varil başına 92 doların, Brent petrol ise 104 doların altına düşerek üç seanslık yükseliş serisini sonlandırdı. Yatırımcılar, Rusya 'nın dizel ihracatının etkisini artan jeopolitik gerilimlerle karşılaştırdı.

Rusya, ABD ile varılan bir anlaşmanın ardından 10 Ekim'de dizel ihracat kısıtlamalarını kısmen kaldırarak küresel yakıt piyasalarındaki arz kısıtlamalarını hafifletti. Ancak ABD'li milletvekilleri, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı anlaşmanın, Moskova Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sona erdirene kadar Rus enerji ithalatını yasaklayan ABD yasasını ihlal ettiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de, Moskova'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almaya devam etmesi ve Trump tarafından daha önce ilan edilen "enerji ateşkesini" ihlal etmesi nedeniyle Rusya'ya karşı saldırılara devam edeceğini belirtti.

Bu arada, Trump yönetimi, Riyad'ın ana havaalanına yapılan füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından Yemen'de İran destekli Husi militanlarına karşı mücadelesinde Suudi Arabistan'ı destekleme konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya.