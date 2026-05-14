Petrol sağlam duruş gösteriyor

WTI ham petrol 97 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 103,4 dolardan işlem görüyor. Yatırımcıların dikkati ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmeye kayarken, petrol son dönemdeki yükselişine ara verdi.

Liderlerin, İran savaşıyla ilgili gerilimlerden ziyade ticaret konularına odaklanmaları bekleniyor; ancak Washington, son zamanlarda İran'ın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'e petrol satışında yer alan kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulayarak ve bankaları tehdit ederek Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.

Bu arada, ABD Enerji Bilgi İdaresi, Orta Doğu çatışmasının Şubat ayı sonlarında patlak vermesinin ardından ilk çeyrekte Hürmüz Boğazı'ndan geçen ham petrol ve yakıt akışının günde yaklaşık 6 milyon varil azaldığını bildirdi.

IEA ayrıca, çatışma önümüzdeki ay sona erse bile küresel petrol piyasasının Ekim ayına kadar büyük ölçüde arz açığıyla karşı karşıya kalmasının muhtemel olduğu konusunda uyardı. Suudi Arabistan ise OPEC'e petrol üretiminin 1990'dan bu yana en düşük seviyeye düştüğünü bildirdi.