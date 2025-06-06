Petrol sakin seyrediyor

Petrol, dün iki ülke liderleri arasındaki görüşmenin ardından ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin hafiflemesine ilişkin iyimserlikle yükseldikten sonra sabit kaldı.



Brent petrolün varili 65 dolar civarında işlem görerek Mayıs ortasından bu yana ilk haftalık kazancını elde ederken, West Texas Intermediate 63 dolara yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping, gümrük vergileri ve nadir toprak mineralleri tedariki konusundaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan ticaret görüşmelerini sürdürme konusunda anlaştı.



Trump'ın ikinci döneminde petrol, ABD öncülüğündeki gümrük vergisi savaşlarının talebi azaltacağı endişesiyle Ocak ayında göreve başlamasından bu yana neredeyse beşte bir oranında değer kaybetti. Tüccarlar ticaret görüşmelerinin ilerleyişini, yaz sürüş sezonunda tüketimdeki mevsimsel artışı, İran ve Rusya'daki jeopolitik riskleri ve OPEC + 'nın piyasaya daha fazla varil geri getirme olasılığını tartarken, Mayıs ortasından bu yana fiyat dalgalanmaları azaldı.



Dadi Futures analisti Huang Wanzhe, "Artık makro koşullar sakinleştiğine göre, panik kaynaklı büyük bir düşüş ihtimali daha düşük. Jeopolitik risklerin devam ettiği bir arka planda en yoğun talep sezonu yaklaşırken, petrol için aşağı yönlü riskler sınırlı görünüyor." dedi.



Yatırımcılar, Suudi Arabistan'ın kaybettiği pazar payını yeniden kazanmak için önümüzdeki aylarda kartelin kapatılan petrol arzının hızlandırılmış geri dönüşüne devam etmesi için baskı yapıp yapmayacağını izliyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri üretim seviyelerine karar vermek üzere 6 Temmuz'da bir araya gelecek.



Opsiyon piyasalarında yatırımcılar, OPEC+ üretim artışlarının bu yılın sonuna ve 2026'ya doğru nihai bir bolluğa yol açacağına dair bahisleri artırdı. CME Group'a göre, West Texas Intermediate ham petrolünün farklı teslimat aylarındaki değeri arasındaki fark olan takvim spread opsiyonlarına olan açık ilgi bu hafta rekor seviyeye ulaştı.