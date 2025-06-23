Petrol saldırıyla düştü

İsrail ve İran arasındaki savaşa ABD, İran’ın nükleer tesislerine saldırarak katılmıştı. İran ise bu duruma tepki olarak ABD’ye yönelik bölgedeki stratejik noktalara saldırı düzenledi.

Bunlarla ilgili petrolde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. İran’ın Katar’daki ABD üslerine saldırmasıyla birlikte petrol gerileme gösterdi.



Gerilimin yüksek olduğu zamanlarda petrol fiyatları yükselişe geçerdi.



İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmak yerine ABD üslerine nokta atışta bulunması petrol fiyatlarını düşürdü. Böylece İran’ın küresel kriz çıkarmak yerine ABD’yi hedef alan saldırılar gerçekleştireceğine dair beklentiler artmaya başladı ve petrol de bu gelişmeyle düşüş gösterdi.



Brent petrol şu sıralar yüzde 7 oranında düşüşle 70.77 dolardan işlem görüyor.