Petrol satıcılı seyrediyor

WTI ham petrolün varil fiyatı 80 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 85 doların altına doğru geriledi. Ancak ABD ve İran arasındaki yenilenen çatışmaların Ortadoğu enerji arzında daha fazla aksamaya yol açma tehdidi nedeniyle ay başından bu yana yaklaşık yüzde 20'lik bir artış gösterme yolunda ilerliyordu.

ABD ordusu, Tahran'ın bölgedeki ABD varlıklarına yönelik saldırılarına karşılık olarak İran hedeflerine yeni saldırılar düzenledi ve bu da yakın vadede diplomatik bir atılım umutlarını azalttı.

Yine de, son zamanlardaki yavaşlamanın ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker trafiği arttı ve milyonlarca varil ham petrolün geçişine izin verdi.

Bu arada, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan, geçen hafta İran destekli Husi militanlarının uyguladığı abluka sonrasında nakliye yollarını korumak için bir denizcilik koalisyonu kurmak üzere 43 ülkenin temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

Başka yerlerde, petrol tankerlerine yönelik yeni saldırıların ardından Kazakistan'ın ham petrol sevkiyatları için kritik öneme sahip ihracat terminalindeki yüklemelerin bu hafta bir kez daha askıya alınmasının ardından, tüccarlar Karadeniz'deki arz aksamalarından da endişe duymaya devam etti.