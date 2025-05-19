Petrol şirketi halka arz oluyor

Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük petrol yan ürünleri üreten ve işleyen şirketlerinden biri olan Saudi Basic Industries Corp (SABIC), daha kapsamlı bir operasyonel inceleme kapsamında gaz işletmesinin halka arzını araştırıyor.



Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, SABIC, aralarında Lazard, HSBC, JPMorgan ve Morgan Stanley'in de bulunduğu potansiyel danışmanlarla bu yıl içinde olası bir listeleme hakkında erken aşama görüşmeleri yürütüyor.



Kaynaklar, müzakerelerin ön aşamada olduğunu ve zamanlama veya danışman yetkileri konusunda henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi.