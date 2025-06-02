Petrol tırmanışa geçti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC+ olarak bilinen müttefikleri, pazar payını geri almak ve kotalarının üzerinde üretim yapan üyelerini cezalandırmak amacıyla Cumartesi günü Temmuz ayında üretimi günlük 411.000 varil (bpd) artırma kararı aldı.



OPEC+ görüşmelerine aşina olan kaynaklar grubun daha da büyük bir artışı tartışabileceğini söylemişlerdi. Petrol tüccarları, 411.000 varillik artışın Brent ve WTI vadeli işlemlerinde zaten fiyatlandırıldığını söyledi.



Şu sıralarda petrol fiyatları Cuma gününe göre yüzde 3,7 artışla 65,12 dolardan işlem görüyor.

Onyx Capital Group analisti Harry Tchilinguirian, “Sürpriz bir şekilde daha büyük bir miktarla devam etselerdi, Pazartesi günkü fiyat açılışı gerçekten oldukça çirkin olurdu” dedi.



Rusya'nın Interfax haber ajansının Perşembe günü Kazakistan enerji bakan yardımcısına dayandırdığı haberine göre, Kazakistan OPEC'e petrol üretimini azaltma niyetinde olmadığını bildirdi.



PVM analisti John Evans OPEC+ kararıyla ilgili olarak, “Pazar payı kaybı ve Kazakistan'ın üretimde kesintiye gitmeyeceğini neredeyse fazlasıyla dürüst bir şekilde kabul ettiği koşullar göz önüne alındığında, çok az seçenek var gibi görünüyor,” dedi.