Petrol tırmanışa geçti

WTI ham petrol vadeli işlemleri, bölgesel çatışmanın tırmanması ve Orta Doğu'daki yapısal arz kesintileri tehdidinin, iç yakıt piyasalarını istikrara kavuşturmaya yönelik agresif federal çabalara karşı koymasıyla, varil başına 97,3 doların üzerinde işlem görerek seans kazanımlarını geri kazandı.

Bu gün içi toparlanma, ABD-İsrail'in İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına düzenlediği hava saldırıları haberlerinin ardından geldi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Jones Yasası'ndan 60 günlük bir muafiyet çıkarmasına rağmen uzun süreli bir enerji şoku korkusunu yeniden gündeme getirdi.

6,2 milyon varillik stok artışı ve Federal Rezerv'in 3,5 ila 3,75 aralığındaki şahin tutumu başlangıçta fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapanması enerji fiyatlarını yukarı doğru itmeye devam ediyor. Stratejik rezerv salınımları ve yerel rafinerilerde günlük 63 bin varillik artış teknik bir tampon sağlasa da, istihbarat bakanı İsmail Hatib'in öldürülmesinin ardından Tahran'dan gelen misilleme tehditleri, Aralık vadeli sözleşmesinde yüksek bir risk primi oluşturuyor.

BRENT PETROL TIRMANIYOR

Brent petrol vadeli işlemleri bugün varil başına 110 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Orta Doğu'daki önemli enerji altyapılarına yönelik yeni saldırılar, küresel petrol ve doğal gaz akışında aksamalara ilişkin endişeleri artırdı. İran çatışması Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapattığı ve büyük Orta Doğu üreticilerini üretimlerini önemli ölçüde kısıtlamaya sevk ettiği için petrol fiyatları savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 50 arttı.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 108,1 dolar, WTI petrol ise 96,3 dolardan işlem geçiyor.