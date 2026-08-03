Petrol ve doğalgaz devi yenilenebilir enerji sektöründen çekiliyor

Shell, net sıfır emisyon hedefinden geri çekilirken, İngiltere'deki güneş enerjisi santrali işletmesini satmak için Fransız bir rakibiyle anlaştı.

The Telegraph' in yaptığı habere göre, İngiltere'nin en büyük petrol ve doğalgaz şirketi, Avrupa'daki karasal yenilenebilir enerji kolunu Fransız TotalEnergies şirketine satmak üzere bir anlaşma imzaladığını doğruladı.

Satış işlemi, İngiltere, İtalya, Hollanda ve İspanya'daki güneş enerjisi santralleri, batarya depolama ve karasal rüzgar enerjisi projelerini kapsıyor. Tesislerin toplam 500 megavatlık üretim kapasitesi, yüz binlerce evin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

Bu proje, İngiltere'nin en büyük halka açık elektrikli araç şarj ağına enerji sağlayacak olan Cheshire, Iddenshall'da yeni inşa edilen güneş enerjisi santralini de içeriyor. Bir dönem Shell, İngiltere'de planlanan 100 megavat kapasiteli dört güneş enerjisi santrali geliştiriyordu.

Shell ile TotalEnergies arasındaki anlaşmanın toplam değeri henüz detaylı olarak açıklanmadı.

İNGİLTERE'DEN ÇEKİLME İHTİMALİ

Bu satış, Shell'in yenilenebilir enerji kaynaklarından geri çekilmeye yönelik daha büyük bir planın bir parçası olarak gerçekleşti. Kasım ayında, Kuzey Denizi'nde inşa etmeyi planladığı iki dev açık deniz rüzgar santrali projesi olan İskoçya'nın doğu kıyısındaki MarramWind ve CampionWind projelerinden de çekilmişti.

Shell'in CEO'su Wael Sawan'ın 2023 yılının başlarında FTSE 100 şirketinin başına geçmesinden bu yana, Shell yenilenebilir enerji üretimine yaptığı yatırımı azaltarak doğalgaz üretimi ve ticareti gibi daha kârlı işlere odaklandı.

Petrol devi, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir işletme olma stratejisinin bir parçası olarak sattığı enerjinin karbon yoğunluğunu azaltmaya yönelik 2035 ara hedefini sulandırdı ve 2035'e kadar olan karbon azaltma hedefinden vazgeçti.

Shell'in yenilenebilir enerjilerden sorumlu başkanı Machteld de Haan açıklamasında, "Bu anlaşma, Shell'in enerji portföyünü aktif olarak yönetmeye ve iyileştirmeye yönelik devam eden odağını yansıtıyor." dedi.

Haan,"Sermayeyi yeniden değerlendiriyoruz ve varlık destekli enerji ticareti ve müşteri odaklı enerji çözümleri de dahil olmak üzere, farklılaşmış yeteneklere sahip olduğumuz ve zaman içinde en fazla değeri yaratabileceğimiz alanlara öncelik veriyoruz." diye de ekledi.

Bu satış dalgası, rakipleri BP'nin, altmış yıldır faaliyet gösterdiği ve bin yüz kişiyi istihdam ettiği Kuzey Denizi petrol ve doğalgaz varlıklarını satışa çıkarmasının ardından geldi ve petrol devinin İngiltere'den tamamen çekilebileceği endişelerini artırdı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI AZALIYOR

BP de yeşil enerjiye odaklanma çabalarının hissedarlardan tepki çekmesinin ardından yenilenebilir enerji yatırımlarını azaltmaya başladı.

Shell'in TotalEnergies ile yaptığı anlaşma, açık deniz rüzgar enerjisini veya Shell'in hidrojen, karbon yakalama ve depolama, sıvılaştırılmış doğal gaz, kimyasallar veya müşteri enerji tedarikini kapsamıyor.

Shell hisseleri Pazartesi günü erken saatlerdeki işlemlerde yüzde 1,1 oranında düştü. Şirket geçen hafta, İran'daki savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları sayesinde yılın ilk altı ayındaki kârının iki katından fazla artarak yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.