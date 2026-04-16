Petrol yatay seyrediyor

WTI ham petrol , haftanın dalgalı başlangıcının ardından varil başına 88,24 dolar civarında istikrar kazandı. Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol ise 92 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD ve İran arasındaki ateşkesin olası uzatılmasına odaklanırken, çatışmayı sona erdirebilecek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilecek daha geniş bir anlaşma olasılığını da değerlendiriyor.

Haberlere göre, Washington ve Tahran, barış anlaşması müzakereleri için daha fazla zaman tanımak amacıyla iki haftalık ateşkesi uzatmayı düşünüyor. Bu arada, Hürmüz Boğazı fiilen kapalı kalmaya devam ediyor ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası, piyasaları daha fazla arz kesintisi konusunda tedirgin ediyor.

İran ayrıca, uzatılmış bir ABD ablukasına karşı Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz üzerinden sevkiyatları askıya alarak misilleme yapabileceği konusunda uyardı. Piyasalar şimdi, boğazın yeniden açılması ve İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerine odaklanması beklenen muhtemel ikinci tur ABD-İran görüşmelerine odaklanıyor.