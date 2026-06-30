Petrol yataya yakın seyrediyor

WTI ham petrol varil başına 70 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 73,5 doların üzerinde istikrar kazanarak önceki seanstaki kazanımlarını korudu.

Yatırımcılar, Doha'da ABD -İran barış görüşmelerinin yeniden başlamasına odaklanırken, her iki taraftan gelen karışık sinyaller görünümü belirsizleştirmeye devam etti.

Tahran, Umman'ın katılmamayı tercih etmesi durumunda bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişi denetlemeye devam etme niyetinde olduğunu belirtti. Mevcut geçici anlaşmaya göre, İran 60 gün boyunca geçiş ücreti uygulamayacak, ancak daha sonra ücret getirme olasılığını açık bırakıyor. Bu öneriye ABD, Avrupa ve Körfez Arap ülkeleri karşı çıkıyor.

Stratejik su yolundan geçen gemi trafiği, hafta sonu iki geminin hasar görmesiyle sonuçlanan çatışmaların ardından yavaşladı, ancak tanker operatörleri ve mürettebatları güzergahtan geçişe devam etme isteğini gösterdi. Barış çabaları ve Basra Körfezi'nden artan petrol akışı beklentilerinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla, WTI ham petrolünün aylık bazda yaklaşık yüzde 19 ve çeyrek bazda yüzde 24'ün üzerinde düşüş göstermesi bekleniyor.