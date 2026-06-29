Petrol yeniden düşüşe geçti

ABD ve İran arasındaki hafta sonları yaşanan saldırılar yeniden sona erdi. Savaşla birlikte alışıldık hale gelen ve vur-kaç yöntemiyle savaşan iki ülke gerilimi tırmandırıp sonrasında tansiyonu düşürüyor.

Ham petrolün varil fiyatı yaklaşık 70 dolara yükseliş gösterdi. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından dört aylık en düşük seviyelerinden hafif bir toparlanma gösterdi. Ancak iki taraf, bu hafta yeniden başlayacak barış görüşmeleri öncesinde daha fazla saldırıyı durdurma konusunda anlaştı. Böylece WTI petrol 70 doların, Brent petrol ise 74 doların altına sarktı.

Saldırılar Perşembe günü İran'ın bir konteyner gemisini hedef almasıyla başladı ve ertesi gün ABD'nin saldırılarına yol açtı. Tahran'ın Katar petrolü taşıyan bir gemiye saldırmasının ardından Washington Cumartesi günü bir başka saldırı turu başlattı. Bu arada Axios, ABD ve İranlı yetkililerin Salı günü Doha'da Hürmüz Boğazı ve çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan diğer konuları görüşmek üzere bir araya gelmesinin planlandığını bildirdi.

Yeniden artan gerilimlere rağmen, ABD ve İran'ın geçici bir barış anlaşmasına varmasından bu yana hayati öneme sahip su yolundaki gemi trafiği arttı, ancak yüzlerce geminin hala Basra Körfezi'nde mahsur kalması nedeniyle gemi sahipleri temkinli davranmaya devam ediyor.