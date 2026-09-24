Petrol yeniden düşüşe geçti

WTI Ham petrol fiyatları varil başına 92 ​​doların, Brent petrol ise 98 doların altına gerileyerek, ABD-İran müzakereleri etrafındaki belirsizliğin artmasıyla önceki seanstaki kazanımlarını sildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Tahran'ın tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınma için nükleer teknoloji geliştirme hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, yaptırımlar ve ABD ablukası yürürlükte kaldığı sürece İran'ın Hürmüz Boğazı 'ndan serbest geçişe izin vermeyeceğini de ifade etti. ABD'de Enerji Bakanı Chris Wright, Trump yönetiminin yurtdışı sevkiyatlarına resmi bir yasak getirmek yerine, ABD dizel ihracatında gönüllü bir azalma konusunda rafinerilerle çalıştığını söyledi.

Bu arada, Suudi Arabistan, önemli Doğu-Batı boru hattı üzerinden petrol ihracatına yeniden başlamak için adımlar atıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de ABD Başkanı Donald Trump ile enerji alanında ateşkes görüşmesi yaptıklarını belirtti.