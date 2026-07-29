Petrol yeniden tırmanışa geçti

WTI ham petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde artışla varil başına 83, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 85 doların üstüne doğru yükseldi ve üç günlük düşüş serisini sonlandırdı.

Ortadoğu 'da yeniden alevlenen düşmanlıklar, birkaç günlük göreceli sakinliğin ardından jeopolitik gerilimleri yeniden alevlendirdi ve enerji arzında aksamalara ilişkin yeni endişeleri körükledi.

ABD ordusu, Ortadoğu'da konuşlanmış ABD birliklerini hedef alan sürpriz bir İran saldırısını başarıyla engellediğini açıkladı.

Bu arada, Irak'taki İran destekli milisler, Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'ndeki petrol tesislerine art arda ikinci gün insansız hava araçlarıyla saldırdı, ancak hasarın tam boyutu henüz belirsizliğini koruyor.

Diplomatik cephede ise İran, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yüzde 50-yüzde 50 ortak kontrolü teklifini reddederek, Tahran'ın giriş ve çıkış güzergahının bir kısmının tam kontrolünü elinde tutması gerektiğini savundu. ABD'de ise API verileri, ham petrol stoklarının geçen hafta 3,3 milyon varil azaldığını göstererek, küresel petrol arzındaki daralmanın devam ettiğine işaret etti.