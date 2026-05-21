Petrol yeniden yükseliş yolunda

WTI ham petrol , önceki seansta yüzde 5'ten fazla düşüşün ardından Perşembe günü varil başına 99 dolar civarında istikrar kazandı. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 102,3 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile müzakerelerin son aşamasına yaklaştığını söylemesiyle, Ortadoğu petrol arzının piyasaya kademeli olarak geri dönebileceği beklentilerini artırdı.

Tahran şu anda Washington'ın 14 maddelik teklifine ilişkin son taslak yanıtını değerlendiriyor. Potansiyel bir anlaşma, Mart ayından beri tanker trafiğinin aksadığı Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilere uygulanan her iki ülkenin deniz ablukasının kaldırılmasına yol açabilir.

Arz iyimserliği, boğazdan geçen üç süper tankeri gösteren uydu verileriyle de desteklendi. Bununla birlikte, analistler, Basra Körfezi'nden yapılan sevkiyatların nihai pazarlara ulaşmasının yaklaşık iki ay sürebileceği göz önüne alındığında, küresel fiziksel petrol piyasalarının muhtemelen dar kalacağı konusunda uyardı. Bu arada, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi CEO'su, Orta Doğu petrol akışlarında tam bir toparlanmanın 2027 yılının sonlarından önce gerçekleşmesinin olası olmadığını söyledi.