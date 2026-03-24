Petrol yeniden yükselişe geçti

WTI ham petrol vadeli işlemleri, İran'ın ABD Başkan Donald Trump'ın iddialarına karşı çıkması ve çatışmayı sona erdirmek için herhangi bir görüşmenin yapılmadığını reddetmesiyle önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek varil başına 91 doların üzerine çıktı. WTI petrol şu sıralar 90,85 dolardan işlem geçiyor. Brent petrol de aynı endişeler dahilinde 100 doları aştı ve 100,2 dolardan alıcı buluyor.

Tahran, Trump'ın açıklamasını finans piyasalarını etkileme girişimi olarak nitelendirdi ve ABD hedeflerine yeni saldırılar başlattı, İsrail ise İran'a yönelik saldırılarına devam etti.

Pazartesi günü, Trump'ın İran enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları beş gün ertelemesi ve verimli görüşmelerin devam ettiğini söylemesinin ardından ABD petrol gösterge fiyatı yaklaşık yüzde 10 düşmüştü.

Erteleme, petrol fiyatlarını istikrara kavuşturma çabası olarak görüldü. Trump, bir anlaşmaya varıldığında fiyatların "kaya gibi düşeceğini" belirtti. Herhangi bir görüşmenin sonucu ve Hürmüz Boğazı'nın potansiyel olarak yeniden açılması son derece belirsizliğini koruyor ve piyasaları temkinli tutuyor. Çatışma, dünyanın petrolünün yaklaşık %20'sinin aktığı kritik küresel geçiş noktasını fiilen kapatarak Orta Doğu üreticilerini üretimlerini önemli ölçüde azaltmaya zorladı.