Petrol yeniden yükselişe geçti

WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 95 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 97 dolara doğru yüzde 1,5 oranında yükseldi. ABD -İran barış görüşmeleri ve Ortadoğu'daki yeniden alevlenen çatışmalar etrafındaki devam eden belirsizliğin petrol piyasalarındaki jeopolitik risk primini desteklemesiyle art arda üçüncü seanslık kazancı kaydetti.

ABD Merkez Komutanlığı'na göre İran, komşu ülkelere balistik füzeler fırlattı. ABD güçleri ise Tahran'a atfedilen saldırı girişimlerine misilleme olarak Keşm Adası'na hava saldırıları düzenledi. Bu tırmanışa rağmen ABD Başkanı Donald Trump, İran devlet medyasının Washington ile görüşmelerin Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle askıya alındığı yönündeki iddialarını reddederek, İran ile görüşmelerin aktif olarak devam ettiğinde ısrar etti.

Bu arada, ABD'de sektör verileri, ham petrol stoklarının geçen hafta 6,8 milyon varil azaldığını gösterdi. Çarşamba günü daha sonra açıklanacak resmi hükümet rakamlarıyla doğrulanırsa, bu, ABD ham petrol stoklarında art arda altıncı haftalık düşüş anlamına gelecektir.