Petrol yeniden yükselişte

WTI ham petrol vadeli işlemleri, üç günlük düşüşün ardından varil başına 66 dolara yükseldi. Brent petrol de 68 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu yükseliş, ABD ticaret görüşmelerindeki ilerlemenin talep görünümüne yönelik algıyı iyileştirmesiyle desteklendi. Büyük ekonomileri ilgilendiren ticaret anlaşmalarına ilişkin son duyurular, 1 Ağustos son tarihi öncesinde birincil ham petrol tüketicileri de dahil olmak üzere kilit ABD ortaklarıyla daha geniş kapsamlı anlaşmalar yapılması umutlarını artırdı ve uzun süreli anlaşmazlıkların enerji talebini olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeleri hafifletti.



Petrol için bir diğer yükseliş sinyali olarak, ABD Enerji Bakanı, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için devletin Rus petrolüne yaptırım uygulamayı düşünebileceğini söyledi. Bu, AB'nin geçen hafta Rus ham petrolüne daha düşük bir fiyat sınırı içeren 18. yaptırım paketini onaylamasının ardından geldi. Geçen hafta 0,6 milyon varil azalarak üç haftalık artış serisini kıran ve daha güçlü bir talep olduğunu gösteren ABD ham petrol stoklarından da ek destek geldi. Ancak, damıtık stokları arttı. Yatırımcılar şimdi bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak resmi stok verilerini bekliyor.