Petrol yeniden yükselişte

WTI ham petrol , küresel arz belirsizliğinin artmasıyla yatırımcıların dalgalanmaya devam etmesi sonucu, haftanın inişli çıkışlı başlangıcının ardından varil başına 103 dolara, Brent petrol ise 15 dolara doğru yükseldi.

Suudi Arabistan 'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif bir rota sağlayan Doğu-Batı petrol boru hattı, insansız hava aracı saldırılarının ardından kapalı kalmaya devam ediyor ve operasyonların ne zaman yeniden başlayacağına dair net bir işaret yok.

İran ile Körfez Arap ülkeleri arasında Hürmüz 'deki durumu görüşmek üzere yapılması planlanan diplomatik toplantı da aniden ertelendi.

Bu arada İran, Hürmüz'deki kısıtlı bir bölgeye girmeye çalışan bir süper tankerin mayınlara çarptıktan sonra patladığını iddia ederken, talepleri karşılanana kadar ABD ile görüşmeyeceğini belirtti.

Doğu Avrupa'da ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın da aynı şeyi yapması halinde Ukrayna'nın Rus enerji hedeflerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır olduğunu söyledi; bu, ABD Başkanı Trump 'ın Moskova ve Kiev'in birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları askıya alma konusunda zaten anlaştığı iddiasıyla çelişiyor.