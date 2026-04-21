Petrol yeniden yükseliyor

ABD ve İran arasındaki gerilimlerin hafta sonu boyunca artmasıyla, WTI ham petrolü yüzde 1'e yakın, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise yüzde 0,5 oranında primli seyrediyor. ABD Başkanı Trump, bu hafta sona erecek olan mevcut ateşkesi, bir anlaşmaya varılmadığı takdirde uzatmasının olası olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı 'nın bir anlaşma sağlanana kadar kapalı kalacağını söyledi.

Bu açıklamalar, artan tehditler ve ABD'nin bir İran kargo gemisine el koymasının ardından geldi ve bölgeden petrol ihracatının yakın vadede yeniden başlayabileceğine dair umutları azalttı. Trump ayrıca, bir ABD heyetinin Pakistan'a doğru yolda olduğunu, İran'ın ise daha fazla görüşmeye katılıp katılmayacağını henüz teyit etmediğini belirtti. Bu çıkmaz, küresel enerji krizini daha da kötüleştirme riski taşıyor; küresel petrol ve doğalgaz akışları için önemli bir arter olan Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ediyor.

PETROL NE KADAR?

Brent petrol 90,89 dolar, WTI petrol ise 86,03 dolar seviyelerinde işlem görüyor.