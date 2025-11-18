Petrol yine düşüşte, sebebi belli oldu

WTI ham petrol vadeli işlemleri Salı günü varil başına 59,6 dolara geriledi ve bu, aşırı arz endişelerinin Rus petrolüne yönelik yaklaşan yaptırımlardan daha ağır basması nedeniyle önceki seanstaki kayıpları artırdı.

Piyasa görünümü düşüş eğiliminde olmaya devam ediyor ve hem OPEC hem de OPEC dışı üreticilerin yavaşlayan talep artışıyla birlikte üretimi artırmasıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde ve 2026'da arz fazlası beklentisi hakim.

Fiyatlar ayrıca, Rusya'nın Novorossiysk limanının Ukrayna saldırısı nedeniyle iki günlük bir kapalı kalmanın ardından Pazar günü petrol yüklemelerine yeniden başladığına dair haberlerin ardından da düştü. Bu arada, yatırımcılar, 21 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan ve Çin, Hindistan ve Türkiye gibi büyük alıcıların alımlarını durdurup alternatif kaynaklar aramaya sevk eden Rus petrol devi Rosneft ve Lukoil'e yönelik ABD yaptırımlarını yakından takip ediyor.

Sudan'daki son saldırılardan kaynaklanan ihracat kesintileri, İran'ın geçen hafta Körfez sularında bir petrol tankerine el koyması ve ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale olasılığı gibi diğer jeopolitik riskler de fiyatları destekleyebilir.