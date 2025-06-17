Petrol yine yükselişe geçti

Petrol fiyatları Asya'da Salı sabahı yine yükselirken piyasalar İsrail-İran çatışmasının çözülme ihtimalini değerlendiriyor.



İran'ın İsrail'e yeni bir füze dalgası göndermesi ve İsrail'in İran'a yeni saldırılar yapmasının ardındran ham petrol fiyatları tekrar yükseldi.



Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Trump'ın G7 zirvesinden erken ayrılarak krizle ilgileneceğini açıklama rahatsızlık algısını daha da artırdı.

Brent petrol yüzde 1'e yakın primle 72.75 dolar seviyelerinde işlem görüyor.