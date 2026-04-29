Petrol yüksek seyretmeyi sürdürüyor

WTI ham petrol vadeli işlemleri, ABD-İran barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalmasıyla küresel arz konusunda artan belirsizliğin desteğiyle, önceki seansta yüzde 3'ün üzerinde değer kazandıktan sonra varil başına 99 doların üzerinde kaldı. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 104 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, çatışmayı sona erdirmek için müzakereler devam ederken ABD'yi boğazın deniz ablukasını kaldırmaya çağırdığını ve Ortadoğu 'dan enerji akışını zaten kısıtlayan aksaklıkların yaşandığını söyledi.

Bu hayati koridorun kapanması, küresel petrol sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 20'sini durdurarak, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) kayıtlardaki en büyük arz şoku olarak adlandırdığı duruma yol açtı.

Aynı zamanda, ABD, Tahran'la bağlantılı Çinli rafinerilere ve Hürmüz'den geçiş için transit ücreti ödeyen ülkelere yönelik potansiyel yaptırımlar da dahil olmak üzere ek önlemlerle İran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı.

Öte yandan, devam eden çatışma, BAE'nin değişen piyasa koşullarına uyum sağlamada daha fazla esneklik sağlamak için önümüzdeki ay OPEC'ten ayrılacağını açıklamasına neden oldu.