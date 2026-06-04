Petrol yükseldi, borsalar düştü. OECD'den resesyon uyarısı geldi

Piyasalardaki endişeler, ateşkes beklentilerine rağmen Ortadoğu'da saldırıların sürmesiyle arttı. Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yolcu terminaline düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Analistler, son saldırıların ardından petrol arzına yönelik risklerin yeniden gündeme geldiğini belirtiyor. IG Baş Piyasa Analisti Chris Beauchamp, petrol fiyatlarının Kuveyt'e yönelik saldırı sonrası yükselişini sürdürdüğünü belirterek, teknoloji hisseleri dışındaki birçok piyasada baskı görüldüğünü söyledi. Beauchamp, bölgedeki durumun kırılgan bir ateşkesten düşük yoğunluklu bir çatışmaya doğru evrildiğini ifade etti.

PİYASALAR ‘’KIRMIZIDA''

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 00.15 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde artarak 98,04 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,32 dolardan alıcı buldu.

Bu gelişmelerle tahvil getirilerindeki yükseliş de dikkati çekti. ABD 'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5 ve 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyelerine yaklaştı.

Borsa tarafında ABD'de kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,21 azalışla 50.687,07 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 azalarak 7.553,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kayıpla 26.853,98 puana geriledi.

Avrupa borsalarında da düşüş var.

OECD'DEN RESESYON UYARISI

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), çatışmanın sürmesinin küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. OECD'nin yayımladığı ekonomik görünüm raporuna göre, Körfez bölgesinden enerji ihracatının yılın üçüncü çeyreğinde savaş öncesi seviyelere dönmesi halinde bile küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,8 büyümesi bekleniyor.

OECD Baş Ekonomisti Stefano Scarpetta, enerji arzındaki aksaklıkların uzaması halinde ekonomik ve sosyal maliyetlerin artacağını belirtti. Scarpetta, çok sayıda ülkenin resesyon riskiyle karşı karşıya kalabileceğini, yatırımlardaki düşüşün ise işsizliği artırabileceğini söyledi.

YAPAY ZEKA HİSSELERİ PİYASAYI AYAKTA TUTUYOR

Son aylarda küresel piyasalarda yükselişi destekleyen en önemli unsurlardan biri yapay zeka yatırımları olmuştu.

ABD'li çip üreticisi Marvell Technology'nin hisseleri, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın şirketi "bir sonraki trilyon dolarlık şirket" olarak nitelendirmesinin ardından salı günü yüzde 32 yükselmişti. Ancak çarşamba günü yatırımcıların bir kısmı kâr satışına yöneldi.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Piyasalar şimdi cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı. Veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutup tutmayacağı ya da enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artırımlarına gidip gitmeyeceği konusunda ipuçları verebilir.

Asya piyasalarında ise Japon yeni, hükümetin para birimini desteklemek için yeniden müdahale edebileceği beklentileriyle kısa süreli değer kazandı. Tokyo ve Taipei borsaları ise çip şirketlerindeki yükselişin desteğiyle günü artıda kapattı.