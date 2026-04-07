Petrol yükselişe devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin sonuna yaklaşılması ve söylemlerini iyice sertleştirmesi nedeniyle petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmaması durumunda ABD'nin güçlü eylem planını devreye alacağını ve kilit noktaları imha edeceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları petrol fiyatlarını yükseliyor.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 108 dolar, WTI petrol ise 105 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran güçleri tarafından fiilen kapatılmış durumda ve bu rota küresel petrol akışının yaklaşık yüzde 20'sini taşıyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT ZAMLARI DURDURULDU

Türkiye'deki dezenflasyon sürecinin bozulmaması için akaryakıta gelecek olan tarihi yüksek zam durduruldu.