Petrol yükselişe geçti

ABD ve Çin'in tarifelerin artırılmasını ertelemesi ve aralarındaki ticaret savaşının ekonomilere zarar vereceği ve dünyanın en büyük iki petrol tüketicisindeki yakıt talebini azaltacağı endişelerini azaltması nedeniyle petrol fiyatları yükseldi.



Beyaz Saray'dan bir yetkili dün ABD Başkanı Donald Trump Çin ile tarife ateşkesini 90 gün daha uzattığını söyledi ve ABD'li perakendeciler yılsonu tatil mevsimine hazırlanırken Çin mallarına üç haneli vergiler uygulanması endişelerini azaltmış oldu.

