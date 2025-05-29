Petrol yükselişe geçti

Dün 65,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,27 artarak 65,14 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,49 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları, ABD'de bir mahkemenin, Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin büyük kısmının yürürlüğe girmesini engellemesiyle yükseldi.



Dün alınan kararda, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Ancak mahkeme, Trump'ın otomobil, çelik ve alüminyum sektörleri için farklı bir yasa kapsamında getirdiği sektörel tarifelere ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.



Piyasalarda son dönemde büyüme üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle tarifelere dair endişeler hakim olurken bu karar, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.



Bu gelişmenin yanı sıra piyasalar, Rus petrolüne yönelik yeni yaptırımlar ihtimali ve OPEC+ grubunun temmuzdaki üretim artışı kararıyla ilgili beklentilere odaklandı. Rus petrolüne yönelik potansiyel yeni ABD yaptırımları endişe yaratırken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, cumartesi günü yapılacak toplantıda temmuzda petrol üretimini hızlandırma yönünde bir karar alması bekleniyor.



Uzmanlar, grubun günlük 411 bin varillik yeni bir arz artışı konusunda anlaşacağını, bu artışların üçüncü çeyrek sonuna kadar benzer şekilde devam edeceğini ve grubun pazar payını koruma çabasını artıracağını öngörüyor.



Uzmanlara göre, mayıs-ağustos döneminde yaşanacak küresel talep artışı, arz artışının günlük 600 ila 700 bin varil üzerinde gerçekleşecek. Bu durumun petrol piyasalarında yukarı yönlü bir fiyat desteği yaratabileceği ifade ediliyor.



Öte yandan, yatırımcılar, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebi ölçmek için bugün ABD Enerji Bakanlığına bağlı Enerji Enformasyon İdaresinin yayımlayacağı haftalık petrol stokları raporunu bekliyor.



Brent petrolde teknik olarak 67,07 doların direnç, 60,85 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.