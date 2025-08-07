Petrol yükselişe geçti

WTI ham petrol vadeli işlemleri, bir önceki seansta iki aylık en düşük seviyeye kısa süreliğine dokunduktan sonra beş günlük düşüş serisini durdurarak bugün varil başına 65 dolara yükseldi.



Jeopolitik gerilimler ve arz üzerindeki etkisi odak noktasında kalmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, üç hafta içinde yürürlüğe girecek olan Hint mallarına uygulanan gümrük vergilerini, ülkenin Rus enerji ithalatının yüzde 50'sine çıkarma hamlesi, arzın yeniden yönlendirilmesi ve kilit tüketicilerle daha geniş çaplı sıkıntılar konusunda endişelere yol açtı.



Ancak, Trump'ın Moskova ile görüşmelerde ilerleme sinyali vermesinin ardından yatırımcılar olası bir Trump-Putin görüşmesini göz önünde bulunduruyor ve ABD'nin Rusya'ya karşı daha yumuşak bir tutum sergilemesi bekleniyor.



Bu arada, ABD ham petrol stoklarında beklenenden fazla 3 milyon varillik düşüş de bu duruma destek sağladı. Suudi Arabistan da arzın sıkışık olması ve talebin güçlü olması nedeniyle Eylül ayı Asya ham petrol fiyatlarını üst üste ikinci ay artırdı. Bu, OPEC+'ın günlük üretimi 547 bin varil artırma planının ardından geldi.



Brent petrol yüzde 1 civarında yükselişle 67.25 dolardan işlem görüyor.