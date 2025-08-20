Petrol yükselişe geçti

Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin yavaş gitmesi Rus ham petrolü üzerinde yaptırımların devam etmesine ve alıcılara daha fazla kısıtlama getirilme ihtimalinin artmasına neden oluyor.



Brent ham petrol vadeli kontratları TSİ 07:20 itibarıyla varil başına 10 sent veya yüzde 0.15 artışla 65.89 dolar, ABD WTI ham petrolünün bugün sona erecek Eylül teslim kontratları ise 12 sent veya yüzde 0.19 artışla 61.89 dolar oldu.

