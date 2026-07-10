Petrol yükselişini koruyor

WTI ham petrol , bir önceki seansta yaklaşık yüzde 2 düştükten sonra varil başına 72 dolar, Brent petrol ise 76,5 dolar civarında seyretti. Bu düşüş, ABD ve İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan enerji sevkiyatını aksatan son çatışmalara rağmen barış görüşmelerine devam edeceği yönündeki haberlerin ardından gerçekleşti.

Buna rağmen, ABD'nin gösterge petrolü WTI, Hürmüz'deki gemilere yönelik son saldırılara karşılık olarak iki gün üst üste İran'daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından, hafta boyunca yüzde 4'ün üzerinde yükseliş gösterme yolunda ilerledi.

Bu saldırılar, Tahran'ın bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırılarını tetikledi. ABD Başkanı Donald Trump da, yeniden başlayan çatışmaların ardından geçici barış anlaşması hakkında şüphelerini dile getirerek, anlaşmanın sona erdiğini ilan etti.

Hürmüz'den geçen gemi trafiği bu hafta keskin bir şekilde yavaşladı ve piyasalar, transit faaliyetlerinin normale dönüp dönmeyeceğini yakından izliyor. Stratejik su yolu, devam eden ABD-İran müzakerelerinde önemli bir anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.