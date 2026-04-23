Petrol yükselişini sürdürüyor

WTI ham petrol varil başına yaklaşık 95 dolara yükselerek, ABD ve İran arasındaki diplomatik çabaların az ilerleme kaydetmesi ve Hürmüz Boğazı 'nın fiilen kapalı kalması nedeniyle üst üste dördüncü seansında yükselişini sürdürdü. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol de yüzde 1 civarında primle 98 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Tahran, su yolunun kontrolünü elinde tutmaya devam ederek neredeyse tüm uluslararası trafiği kısıtlıyor ve bu hafta ticari gemilere ateş açtığı bildiriliyor. Aynı zamanda, ABD, İslam Cumhuriyeti üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak için İran limanlarına uyguladığı ablukayı sürdürdü. Tahran bu hareketi ateşkesin ihlali olarak kınadı. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Washington İran'dan revize edilmiş bir barış teklifi beklerken mevcut ateşkesin süresiz olarak yürürlükte kalacağını belirtti, ancak Tahran yakın vadede görüşmelere girmeyi düşünmediğini ifade etti.

Arz tarafında ise, EIA verileri, hem iç tüketimden hem de ihracat pazarlarından gelen güçlü talebe işaret eden, önemli rafine ürünlerdeki ABD stoklarında düşüşler olduğunu ortaya koydu.