Petrol yükselişte

Petrol fiyatları, Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırımların oluşturduğu tedarik endişeleriyle haftaya yükselişle başladı. Bu yükseliş, OPEC+'nın üretim artırma kararına rağmen gerçekleşti ve geçen haftaki kayıpların bir kısmını telafi etti.



Brent ham petrolünün varil fiyatı 80 sent artışla %1,2 yükselerek 66,30 dolara ulaşırken, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ise 75 sent artışla %1,2 yükselerek 62,62 dolardan işlem gördü. Her iki gösterge de Cuma günü %2'den fazla, haftalık bazda ise %3'ün üzerinde düşüş yaşamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.



OPEC+ Pazar günü, Ekim ayından itibaren petrol üretimini artırma kararı aldı. Suudi Arabistan'ın pazar payını geri kazanma çabaları doğrultusunda alınan bu karar, önceki aylara göre artış hızının yavaşlamasına işaret etti.



OPEC+ üyesi sekiz ülke, Ekim ayından itibaren üretimi günlük 137.000 varil artıracak. Bu rakam, Eylül ve Ağustos aylarındaki 555.000 varil/gün ve Temmuz ve Haziran aylarındaki 411.000 varil/günlük artışların oldukça altında kaldı.



S&P Global Commodity Insights Eş Başkanı Dave Ernsberger, Asya Pasifik Petrol Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Brent ham petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar varil başına 55 dolar civarına düşmesini beklediğini söyledi.



Goldman Sachs ise yayımladığı notta, 2026 yılında bir miktar daha büyük bir petrol fazlası beklediğini, ancak 2025-2026 dönemi için Brent/WTI fiyat tahminini sırasıyla 56/52 dolar olarak koruduğunu ve risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.