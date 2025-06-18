Petrolde 120 dolar sesleri yükseliyor

ING emtia stratejistleri, "Petrol piyasasının en büyük korkusu, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve bu durumun Basra Körfezi'nden petrol akışını etkilemesi" diyor.



Küresel deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinde bu deniz geçidi kullanıldığını vurgulayan stratejistler, petrol akışında önemli bir kesintinin fiyatları 120 dolar/varile çıkmasına yeteceğini düşünüyorlar.



Bu durumda, OPEC'in yedek kapasitesinin piyasaya yardımcı olamayacağı, zira bu kapasitenin büyük kısmı Basra Körfezi'nde bulunduğu ifade ediliyor. Böyle bir senaryoda, hükümetler stratejik petrol rezervlerine başvurmak zorunda kalabilir, ancak ING'ye göre bu yalnızca geçici bir çözüm olacak.

