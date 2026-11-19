WTI ham petrol fiyatları varil başına 83 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol 90 dolar civarında seyrederek, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden artması beklentisinin, bol küresel arz beklentilerini gölgede bırakmasıyla neredeyse üç ayın en düşük seviyelerinde işlem gördü.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD ham petrol stokları 13 Kasım'da sona eren haftada 3,38 milyon varil artarak 417,8 milyon varile ulaştı; önceki hafta ise 4,657 milyon varillik bir artış kaydedilmişti.

Benzin stokları da 5,192 milyon varil artarken, damıtılmış yakıt stokları 1,571 milyon varil arttı.

Bu arada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu çeyrekte günde yaklaşık 2 milyon varil arz fazlası öngörürken, Goldman Sachs gelecek yıl potansiyel bir arz fazlası konusunda uyarıda bulundu.

Ortadoğu'daki arzın aralıklı bölgesel gerilimlere rağmen toparlanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran 'a karşı büyük ölçekli askeri saldırılar düzenlemekten kaçınmasıyla petrol fiyatları bu ay yaklaşık yüzde 20 düştü.