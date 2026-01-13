Petrolde ABD-İran gerilimi yükselişi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ticaret ortaklarına yeni gümrük vergileri getireceğini açıklamasının ardından, WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına yaklaşık 59,7 dolara yükselerek bir aydan fazla süredir en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol ise yüzde 0,25 oranında primle 63,71 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Trump, İran'la iş yapan herhangi bir ülkenin mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söyleyerek, ülke genelinde yaygın protestoların ortasında baskıyı artırdı. Trump, önlemin "derhal yürürlüğe gireceğini" söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Yeni gümrük vergilerine ek olarak, Trump İran'a karşı olası askeri harekat uyarısında da bulunarak bölgedeki belirsizliği artırdı. Bu gelişmeler, küresel arzın önemli bir kaynağı olan İran petrol ihracatında potansiyel aksamalara ilişkin korkuları körükledi. Arz endişeleri başka yerlerde de arttı. Kazakistan'ın petrol üretimi, olumsuz hava koşulları, bakım çalışmaları ve Ukrayna insansız hava aracı saldırılarının Rus altyapısına verdiği hasardan etkileniyor.