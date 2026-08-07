Petrolde anlaşma şüphesi. Fiyatlar yeniden rota değiştirdi

WTI ham petrol , Cuma günü varil başına 78 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 83 dolara doğru yükseldi. Önceki seanstaki kazanımlarını sürdüren petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı 'ndaki gerginliğin yeniden artmasıyla piyasaları tedirgin etti ve hayati önem taşıyan bu denizcilik yolunun tamamen yeniden açılması çabalarına dair yeni şüpheler uyandırdı.

Haberlere göre, İran, Keşm Adası yakınlarında patlamalar bildirilmesinin ardından boğazda "düşmanca hedefler" olarak tanımladığı yerlere saldırdı. Su yolunu düzenleyen önerilen İran-Umman anlaşmasına göre, Tahran, ABD ve İsrail gemilerinin Hürmüz'den geçişini yasaklamayı ve düşmanca kabul edilen ülkelerin geçiş izni verilmeden önce tazminat ödemesini şart koşmayı hedefliyor.

İran ayrıca, ihlaller için geminin kargo değerinin yüzde 20'sine eşit cezalar önerdi ve boğazın ancak ABD deniz ablukası kaldırıldıktan sonra tamamen yeniden açılacağını söyledi. İran parlamentosu şu anda, piyasaların beklediğinden daha katı koşullar öngören taslak teklifi inceliyor.