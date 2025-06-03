Petrolde arz endişesi! Fiyatlar yükseldi

Petrol fiyatları, İran'ın yaptırımların hafifletilmesinde kilit rol oynayacak bir ABD nükleer anlaşma teklifini reddetmeye hazırlanması ve Kanada'daki üretimin orman yangınlarından etkilenmesi nedeniyle yükseldi.



Brent ham petrolü erken saatlerde 65 doların üzerine yaşanan yükselişin ardından şu sıralarda düne göre 29 cent artışla 64,92 dolarda. Batı Teksas petrolü de yüzde 0,58 artışla 62,88 dolardan işlem görüyor.



Analistler Brent petrolü için direnç seviyesi olarak 65,62-65,76 dolar aralığını gösteriylorlar. Aşağıda deiste ise 64,80 ve 64,38 dolarda.



Jeopolitik gerilimler bu sabahn fiyatları destekledi. İranlı bir diplomat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin on yıllardır süren nükleer anlaşmazlığı sona erdirmek için sunduğu teklifi reddetmeye hazırlandığını, teklifin Tahran'ın çıkarlarına hitap etmediğini veya Washington'un uranyum zenginleştirme konusundaki tutumunu yumuşatmadığını söyledi.



ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, İran'a yönelik yaptırımların devam etmesi anlamına gelebilir ki bu da İran'ın arzını sınırlayacak ve petrol fiyatlarını destekleyecek.



Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışma arz endişelerini ve jeopolitik risk primlerini artırmaya devam etti.



Kanada'nın Alberta eyaletinde çıkan orman yangını, arzı azaltabilecek bazı petrol ve gaz üretiminin geçici olarak durdurulmasına yol açarak arz endişelerini artırdı.