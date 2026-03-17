Petrolde arz endişesi, yükseliş devam ediyor

Dünya ekonomisinin gözü kulağı petrol fiyatlarına çevrildi. Uzun zamandır yüksek enflasyonla mücadele eden dünya ekonomisi, dezenflasyon süreci devam ederken ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara paralel olarak denge kaybına uğradı.

WTI ham petrol vadeli işlemleri, yatırımcıların Orta Doğu çatışmasının küresel arz üzerindeki etkisini değerlendirmeye devam etmesiyle, önceki seansta yüzde 5'ten fazla değer kaybettikten sonra bugün varil başına 96 dolara doğru yükseldi.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 100 dolara yükselirken şu sıralar 99,7 dolardan işlem geçiyor.

Dün, Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanması korkuları, hafta sonu birkaç tankerin boğazdan güvenli bir şekilde geçmesinin ardından azaldı ve su yolunun yakında yeniden açılabileceği umutları arttı.

Hindistan da altı ek gemi için görüşmeler yürütürken, birçok ülke gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için İran ile gizli görüşmeler yapıyor. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ham petrol sevkiyatına devam etmesine izin verirken, ABD Başkanı Donald Trump diğer ülkelerden boğazdaki ticari faaliyetleri koruma çabalarını desteklemelerini istedi.

ABD ve İran arasında doğrudan bir iletişim kanalının da aktif hale getirildiği bildiriliyor. Bu arada, ABD acil durum ham petrol rezervlerinin ilk dilimini serbest bırakmaya hazırlanırken, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel stoklardan daha fazla yararlanma olasılığının olduğunu belirtti.