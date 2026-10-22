Petrolde arz riskleri fiyatlanıyor

WTI ham petrol varil başına 98 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 108 dolara doğru yükselerek, Suudi Aramco'nun Şeybah petrol sahasına düzenlenen ve iki kişinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısının ardından önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.

Olay, Ortadoğu'daki artan gerilimleri ve enerji arzında daha fazla aksamaya ilişkin endişeleri vurguladı. ABD ayrıca Suudi Arabistan 'daki Amerikan büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerinin ayrılmasını emretti. Bu arada, Ukrayna bu hafta Rusya'ya karşı büyük ölçekli insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek kritik petrol altyapısını hedef aldı ve Kiev'in, ABD Başkanı Donald Trump ve Putin arasındaki anlaşma uyarınca Moskova'nın dizel ihracatını genişletmesini engelleme niyetini gösterdi.

Bununla birlikte, Ortadoğu'dan artan ham petrol sevkiyatları, petrol fiyatlarındaki daha fazla artışı sınırlayabilir; ihracat akışları savaş öncesi seviyelere yaklaşıyor. Suudi Arabistan 'ın ham petrol ihracatı Ağustos ayında yüzde 7,9 artarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya'nın da Perşembe günü ABD'ye ilk dizel sevkiyatını yapması bekleniyor.