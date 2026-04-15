Petrolde barış umutları, düşüş var

WTI ham petrol , yatırımcıların iki haftalık ateşkesin sona ermesinden önce ABD ve İran arasında ikinci bir barış görüşmesi turu beklentisiyle önceki seanstaki kayıplarını koruyarak varil başına yaklaşık 84 dolardan işlem gördü. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 91 dolara kadar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta sonu görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Pakistan'da görüşmelerin "önümüzdeki iki gün içinde" yeniden başlayabileceğini belirttiği bildirildi. ABD, Hürmüz Boğazı üzerinden İran petrol ihracatına deniz ablukasını uygulamaya devam ederken, Tahran da bir anlaşmaya doğru ilerlemeyi desteklemek için koridor üzerinden sevkiyatlara geçici bir ara vermeyi değerlendiriyor.

Bu arada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yüksek fiyatların tüketimi kısıtlaması nedeniyle küresel petrol talebinin 2020 pandemisinden bu yana ilk kez bu yıl düşmesini bekliyor. Ayrı olarak, API, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 6,1 milyon varil arttığını ve bunun sekizinci ardışık artış olduğunu bildirdi.