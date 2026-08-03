Petrolde büyük düşüş

Ham petrol fiyatları, Temmuz ayında yüzde 20'nin üzerinde yükseldikten sonra Pazartesi günü yüzde 5'ten fazla düşerek varil başına 80 doların altına geriledi.

Bu düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran 'a yönelik planlanan askeri saldırıyı iptal etmesinin ardından İran ile barış görüşmelerinin bugün yeniden başlayacağını açıklamasıyla gerçekleşti.

Trump, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki önemli müttefiklerinin saldırıları durdurması ve müzakerelere öncelik vermesi yönünde kendisine çağrıda bulunduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın hızla yeniden açılması çağrısını yineledi.

Geçtiğimiz ay, ABD ve İran arasındaki yenilenen çatışmaların geçici barış anlaşmasını bozması ve Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e kadar uzanan arz kesintilerine yol açmasının ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 23 artmıştı.

Bu arada, büyük OPEC+ üreticileri, 2023'te uygulamaya konulan üretim kesintilerinin planlanan şekilde yeniden sağlanmasını tamamlayarak ve Ortadoğu çatışması sona erdiğinde arzı daha da artırmak için alan bırakarak, üretim kotalarında mütevazı bir artışı daha onayladı.