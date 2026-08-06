Petrolde düşüş devam ediyor

WTI ham petrol , üç ardışık seansın ardından varil başına 73 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 78 dolar civarında işlem gördü.

Bu durum, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı üzerinden bir nakliye rotası konusunda anlaşmaya varmasıyla Ortadoğu'dan enerji akışının artacağı beklentilerini körükledi. Her iki ülkenin ortak bildirisi şu anda inceleniyor ve son taslak aşamasında bulunuyor.

Önerilen rotanın iki ila dört ay boyunca faaliyette kalması bekleniyor, ancak Tahran anlaşmanın stratejik su yolunun tamamen yeniden açılması anlamına gelmediğini vurguladı. Bu arada ABD yetkilileri İran ile bir anlaşmanın yaklaştığına dair güvenlerini dile getirmeye devam ederken, yatırımcılar bölgedeki kalıcı barışın sürdürülebilirliği konusunda temkinli davrandılar.

Yemen'deki İran destekli Husi militanları da Aden Körfezi'nde bir Suudi petrol tankerini hedef aldıklarını ve Kızıldeniz'deki diğer gemileri tehdit ettiklerini iddia ederek bölgesel nakliyeye yönelik devam eden risklerin altını çizdiler.