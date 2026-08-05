Petrolde düşüş sürüyor

WTI ham petrol fiyatları varil başına 75 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 79 doların altına düşerek üçüncü ardışık seansta da düşüşünü sürdürdü ve haftalık düşüşünü yüzde 10'un üzerine çıkardı.

Bu düşüşte, Hürmüz Boğazı 'nın yeniden açılmasına yönelik olası bir geçici anlaşmaya ilişkin iyimserliğin artması ve arz görünümünü iyileştirmesi etkili oldu.

Dün Katar, geçici bir teklifin hazırlandığını açıklarken, hem Washington hem de Tahran, hayati öneme sahip su yoluna erişimin yeniden sağlanmasına yönelik müzakerelerin ilerleme kaydettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce diplomasiye şans vermek için İran'a karşı planlanan askeri harekatı iptal etmiş ve Hürmüz Boğazı'nın hızlı bir şekilde yeniden açılması talebini yinelemişti.

Bu arada, İran'ın Avrupa ülkelerinin boğazdan mayın temizlemesine izin verme teklifini değerlendirdiği ve Umman ile güvenli nakliye rotaları konusunda görüşmelerin ilerlediği bildirildi.

Suudi Arabistan da Kızıldeniz'deki çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek amacıyla Umman arabulucuları aracılığıyla Yemen'deki Husi militanlarıyla görüşmelerine devam etti.