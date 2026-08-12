Petrolde fiyatlarındaki artış sürüyor

WTI ham petrol fiyatları varil başına 83 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 89 dolara doğru tırmanarak, yatırımcıların ABD ve İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin karışık sinyalleri değerlendirmesiyle beşinci ardışık seansta yükselişini sürdürdü.

Pakistan Savunma Bakanı, Washington ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı konusunda "bir tür anlaşmaya yakın" olduğunu söylerken, İran ve Umman arasındaki görüşmelerin ileri bir aşamaya girdiği yönünde haberler de yer aldı. Ancak bu olumlu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta daha sert bir tavır sergilemesinin ardından geldi.

Trump, Tahran'ın İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı saldırılarda ölenler için tazminat ödemesi gerektiğini söylemişti. Bu açıklamalar, İran'ın hafta sonu yaptığı ve ABD ile İsrail'in ülkedeki askeri operasyonu için savaş tazminatı da dahil olmak üzere bir dizi talebe yanıt olarak geldi.

Bu arada, sektör verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 9,1 milyon varil artarak Şubat ayından bu yana en büyük artışı kaydettiğini gösterdi.