Petrolde gerileme bekleniyor

S&P Global Commodity Insights Eş Başkanı Dave Ernsberger, Asya Pasifik Petrol Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Brent ham petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar varil başına 55 dolar civarına düşmesini beklediğini söyledi.



Ernsberger, “Büyük bir arz fazlası olursa, Rus petrolü piyasaya akmaya devam ederse, stok birikimi durursa ve bu petrolün bir kısmı ticari stoklara girerse, kontango patlarsa, bundan daha düşük bir fiyat görebiliriz” dedi.