Petrolde görüşme iyimserliği

Petrol fiyatları, yatırımcıların bu hafta yapılacak ABD-Rusya Ukrayna görüşmelerinin sonuçlarını beklemesiyle geçen hafta yaşanan yüzde 4'ün üzerindeki düşüşünü sürdürdü.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da Ukrayna savaşını sona erdirmek için bir araya geleceğini açıklamasının ardından, Rus petrolüne yönelik yaptırımların sona erebileceğine dair beklentiler arttı. Ancak Washington, barış anlaşmasına ulaşılamaması durumunda Moskova'ya yönelik cezaların daha da sıkılaştırılabileceği yönünde baskı yapıyor.



SS WealthStreet kurucusu Sugandha Sachdeva, "Barış görüşmeleri başarısız olur ve çatışma devam ederse, piyasa hızla boğa pozisyonuna geçebilir ve bu da petrol fiyatlarında sert bir ralliye neden olabilir" yorumunda bulundu.



