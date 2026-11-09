Petrolde gözler Hürmüz Boğazı'nda: Varil fiyatı 91 dolara düştü

Ham petrol fiyatları varil başına 91 dolar, Brent petrol ise 97 dolar civarında işlem gördü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı 'nın yeniden açılması konusunda müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesi halinde İran'a yönelik daha fazla saldırı yetkisi vermesinin "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söylemesinin ardından geçen haftaki kayıplarını korudu.

Trump ayrıca, petrol ve benzin fiyatlarını yükselten bu popüler olmayan çatışmanın, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki tarihi yenilgisine katkıda bulunduğunu da kabul etti. Demokratların Ortadoğu çatışmasına hızlı bir çözüm için baskı yapacağı beklentisiyle WTI ham petrolü geçen hafta yaklaşık yüzde 13 düştü.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın şu ana kadarki taleplerini kabul edilemez olarak nitelendirerek, müzakerelerde olası bir atılım konusundaki iyimserliği dizginledi. Bu arada, Husi saldırıları Riyad'ın finans bölgesindeki önemli bir binaya zarar verdi ve Suudi devlet petrol devi Saudi Aramco'ya ait ofislerde küçük hasara yol açtı.