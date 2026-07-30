Petrolde hafif geri çekilme

WTI ham petrol fiyatları Perşembe günü varil başına 84 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 87 doların altına gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını sildi.

Bu düşüş, ABD 'nin Ortadoğu'daki Amerikan güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak İran 'a karşı yeni bir hava saldırısı dalgası düzenlemesinin ardından gerçekleşti ve küresel enerji arzında daha fazla aksamaya ilişkin endişeleri artırdı.

Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmakta ısrar etmesi nedeniyle iki taraf potansiyel bir anlaşmaya varamadı.

Çatışma artık Hürmüz'ün ötesine, Yemen'deki İran destekli Husi isyancılarının Suudi Arabistan'ı abluka altına almakla tehdit ettiği Kızıldeniz'e de yayıldı.

Bu durum, Riyad'ın ABD güçlerine katılarak Tahran destekli militanlarla bağlantılı Irak'taki hedeflere yönelik saldırılar başlatmasına yol açtı.

ABD'de ticari ham petrol stokları Haziran ortasından bu yana en büyük düşüşü göstererek fiziksel piyasada daralma işaretlerini güçlendirdi. Ülkenin stratejik petrol rezervleri de 18'nci hafta üst üste düşüş göstererek 1983'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.